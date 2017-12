Carlos Alberto Nóbrega passa mal e cancela gravação O apresentador do programa humorístico "A Praça é Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega, que normalmente grava todas as terças-feiras às 15 horas, sentiu-se mal hoje por volta das 13 horas e a gravação teve de ser cancelada. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, Nóbrega foi para casa e está fazendo repouso, mas voltará amanhã, no mesmo horário, para gravar o programa. O apresentador ainda não tinha começado a preparação da maquiagem, cabelo e troca de roupa quando sentiu-se mal. "A Praça É Nossa" vai ao ar às quintas, às 22h30.