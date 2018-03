CARLITOS ETERNO Chaplin, o homem e o mito. O garoto pobre de Londres, que se tornou um dos maiores nomes do cinema mundial, que inventou Carlitos, o mito. Estrela de clássicos como Luzes da Cidade, o vagabundo até hoje emociona o mundo com sua melancolia cheia de graça. São estas e outras facetas que a exposição Chaplin e Sua Imagem irá revelar a partir de quarta no Instituto Tomie Ohtake./ FLAVIA GUERRA