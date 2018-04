Carlinhos Brown participa de festival da MTV em Málaga

O brasileiro Carlinhos Brown e os cubanos do Orishas completam, após o abandono do porto-riquenho Chayanne, a lista de artistas do festival MTV Málaga Summer, que acontecerá na sexta-feira, 10, na praia da Malagueta, confirmou nesta terça a rede de televisão MTV Espanha. Os organizadores do evento esperam a presença de mais de 150 mil espectadores, já que coincide com o início da Feira de Málaga. Pelo segundo ano consecutivo, a produção do festival MTV Málaga Summer ficará a cargo de uma equipe técnica especializada na realização de grandes eventos internacionais da MTV, e contará com grande divulgação através de seus canais no mundo todo.