Carla Pernambuco estreia no Discovery Home & Healthe com reality show Egressa do grupo FOX, onde comandava o Brasil no Prato, Carla Pernambuco estreia dia 29 no Discovery Home & Health, às 19h30, com Cozinhando no Supermercado, reality show em seis episódios, gravado dentro de uma unidade do Pão de Açúcar em Tamboré. Três cozinheiros amadores serão desafiados a preparar um menu com o tema proposto no dia por um especialista. A cada semana, mudam os competidores e o especialista, a quem cabe sempre um voto, ao lado da escolha de Carla e André Vasco, o apresentador. Os clientes da loja também provam os pratos e opinam. Câmeras Go Pro foram instaladas nos carrinhos dos competidores, para que as gravações interferissem o mínimo possível na ação.