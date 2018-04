Carla Gugino junta-se a De Niro e Al Pacino em drama policial Por Borys Kit e Carolyn Giardina LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Carla Gugino entrou para o elenco do drama policial "Righteous Kill", que traz Robert De Niro e Al Pacino novamente juntos como policiais de Nova York que perseguem um serial killer. Gugino fará o papel feminino principal: o de uma investigadora da polícia cuja vida pessoal é sombria e que inicia um relacionamento com o personagem de De Niro. Orçado em 60 milhões de dólares, o filme começará a ser rodado no final do mês, dirigido por Jon Avnet. Até agora De Niro e Pacino só apareceram juntos em um outro filme: "Fogo Contra Fogo", de 1995. Gugino encerrou recentemente seu trabalho no drama independente sobre esportes "Our Lady of Victory" e será vista a seguir ao lado de Russell Crowe em "American Gangster", de Ridley Scott. Ela fez o papel de Amanda, agente e namorada de Vince, na terceira temporada de "Entourage".