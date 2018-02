Carla Caffé inaugura exposição com topografia poética de São Paulo

SÃO PAULO - "Um turista quando vem a São Paulo tem a nítida sensação de que há uma subida para chegar à Avenida Paulista e de que depois desce para atingir o centro da cidade", diz Carla Caffé, para explicar o seu mapa topográfico. A artista inaugura nesta quinta-feira, 12, a exposição A(e)rea Paulista na Passagem Literária da Consolação, em São Paulo.

O trabalho, que já tinha sido exibido no Complexo Cultural Funarte São Paulo – Galeria Flávio de Carvalho, agora ganha acesso gratuito do público justamente no lugar que Clara retrata.

Ela produziu 20 cartazes que compõem o espigão da Paulista, traçando os bairros do Paraíso, Liberdade, Bela Vista, Higienópolis, Consolação e Centro pelo seu relevo. É possivel perceber, por exemplo, que as avenidas 23 de Maio e 9 de Julho antes formavam bacias hidrográficas na cidade. Clara adapta a ciência cartográfica para compor um mapa que propõe um novo contato com a cidade, fortalecendo a ideia da memória urbana e de que a cidade deve ser explorada.

"A ilustração me permitiu uma imagem única, que não poderia ter sido feita através da fotografia ou de um registro panorâmico", diz Caffé. A(e)rea Paulista também brinca com a fronteira do desenho como forma de documentação - afinal, como são feitos os mapas? - e com a sua possibilidade de criar imagens baseadas no real, mas ainda assim poéticas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A artista também produziu ilustrações de arranha-céus da Avenida Paulista que representam a ideia de "prédios multiuso". "O que caracteriza a Paulista é a relação entre o público e o privado, e escolhi os prédios que mostram isso", conta. Para ela, a ideia de liberdade produzida pela avenida surge com o Conjunto Nacional, e foi replicada em diversos pontos, seja pelo Edifício Cásper Líbero ou pelas bancas de jornal que povoam a rua.

A(e)rea Paulista

Passagem Literária da Consolação (na esquina da Av. Paulista com a Consolação)

Entrada Gratuita

Até 27 de agosto de 2012

Realização: Proac