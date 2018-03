Carla Bruni vai atuar em fundo mundial de combate à Aids PARIS (Reuters Life!) - A primeira-dama francesa, Carla Bruni, vai assumir um papel na campanha global contra a Aids, anunciou o gabinete do presidente Nicolas Sarkozy na quinta-feira. Será uma área nova de atuação para a ex-modelo e atualmente cantora. Carla Bruni casou-se com Sarkozy em fevereiro, menos de três meses após eles se conheceram e depois de um romance-relâmpago que gerou muita publicidade na França e fora do país. Desde então ela lançou um novo álbum pop, no qual já tinha começado a trabalhar antes de conhecer o presidente. Mas declarou que quer dedicar-se a trabalhos humanitários. O Palácio do Eliseu emitiu comunicado dizendo que a primeira-dama vai trabalhar com o Fundo Global de combate à Aids, tuberculose e malária. A organização é sediada em Genebra. Carla Bruni dará mais detalhes sobre seu novo trabalho na segunda-feira, Dia Mundial de Combate à Aids, numa entrevista coletiva conjunta com Michel Kazatchkine, diretor-executivo do Fundo. O semanário L'Express anunciou que Carla Bruni vai se tornar "embaixadora mundial" para a proteção de mães e crianças contra a Aids. O Fundo Global é uma instituição internacional de financiamento público/privado. Em seu site na Internet, a entidade diz que canalizou 14,9 bilhões de dólares em 140 países para o combate da Aids, tuberculose e malária.