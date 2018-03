Carla Bruni se compara a Jackie Kennedy

A primeira-dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy, disse em entrevista a revista americana Vanity Fair que se vê como semelhante à ex-primeira-dama dos EUA Jacqueline Kennedy Onassis. A cantora pop e ex-supermodelo afirmou que gostaria de ser comparada a Jackie Kennedy, que é lembrada pela elegância e o estilo que levou à Casa Branca durante a presidência de seu marido, John Kennedy, no início dos anos 1960. Veja também: Carla Bruni está em 3.º lugar na parada européia da Billboard Carla Bruni presenteia ministros franceses com novo CD 'Escrever canções é um refúgio', revela Carla Bruni "Ela era jovem e moderna. Inconscientemente, então, eu me projetaria muito mais como Jackie Kennedy do que como, por exemplo, Madame de Gaulle, que seria muito mais a mulher francesa clássica dando apoio a seu marido," disse Carla em entrevista divulgada na segunda-feira, 28. Carla Bruni, de 40 anos, casou-se com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, em fevereiro, após um romance que começara três meses antes, apenas um mês depois de Sarkozy, de 53, ter se divorciado de sua segunda esposa, Cecilia. Ela disse também que Sarkozy não se incomoda com as fotos dela nua feitas na época em que era modelo. Nascida na Itália mas naturalizada francesa, ela também falou de seus relacionamentos anteriores com os roqueiros britânicos Mick Jagger e Eric Clapton. "Não é que eu tenha tido muitos amantes - é que não os escondo", disse ela. Carla lançou seu terceiro álbum - e primeiro desde que se tornou primeira-dama - em 11 de julho, e que chegou à primeira posição nas paradas. A entrevista completa sairá na edição de setembro da Vanity Fair, que chega às bancas no início de agosto.