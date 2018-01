Carla Bruni revela agenda e suas múltiplas facetas em novo site

A primeira-dama francesa, Carla Bruni-Sarkozy, tem desde esta terça-feira, 6, um novo site na internet onde todos os interessados podem consultar sua apertada agenda e suas outras facetas, como cantora ou embaixadora mundial contra a AIDS.

A página de entrada, desenhada em cores pasteis, contém vários parágrafos dedicados ao Fundo Mundial contra a AIDS, assim como à fundação que leva seu nome e trabalha para favorecer o acesso à cultura e à educação.

Os internautas podem consultar, inclusive com fotos, suas mais recentes visitas na qualidade de primeira-dama, como a que realizou ao Museu Andy Warhol de Pittsburgh, nos Estados Unidos, enquanto seu marido participava da última reunião do G-20.

É um site com em evidente objetivo didático, no qual também há uma seção com o título de "10 coisas que precisa saber sobre a AIDS".

Para os mais curiosos, na parte superior esquerda aparece, sob seu nome, o subtítulo "A-Z", no qual o visitante pode clicar sob as letras do alfabeto e encontrar, em cada uma delas, detalhes sobre sua personalidade ou declarações públicas.

Se a letra A é selecionada, por exemplo, aparece a terminação ADN (DNA, em francês) e a revelação feita em uma entrevista no ano passado na qual ela se declarou "epidermicamente de esquerda".