Carla Bruni nega rumores sobre gravidez A modelo e cantora Carla Bruni, esposa do presidente da França, Nicolás Sarkozi, assegurou que não está grávida, apesar dos rumores. Ela atribuiu os boatos ao fato de beber algumas cervejas de vez em quando e afirmou que "certamente gostaria de estar grávida", mas está apenas com uma "barriguinha de cerveja". Carla falou na última sexta-feira ao jornal Metro, para tratar do lançamento de seu novo álbum. Na entrevista, ela disse que não fará shows, pois a forte segurança necessária para isso atrapalharia o evento. A primeira-dama francesa insistiu que está livre para fazer o que gosta, apesar de sua posição, e também de falar como quiser. Disse também achar estranho que alguém a critique por ter se apaixonado por Sarkozy, mesmo ela sendo de esquerda e ele um conservador.