Carla Bruni libera CD na internet antes do lançamento A partir de amanhã, será possível escutar na íntegra o novo CD da cantora e primeira-dama da França Carla Bruni, Comme si de Rien n''était, em seu site oficial. O lançamento do disco está marcado para sexta-feira, e as novas músicas ficarão disponíveis na internet até 21 de julho. Carla não acompanhou seu marido, o presidente francês Nicolas Sarkozy, na Cúpula do G-8 no Japão justamente para promover o novo álbum, o terceiro de sua carreira. O último, No Promises, foi lançado ano passado e o primeiro, Quelqu''un m''a Dit, é de 2002. Comme si de Rien n''était tem 14 faixas, a maior parte escrita por Carla Bruni antes de conhecer Sarkozy. Doze são em francês, uma em inglês e uma em italiano. A pedido da própria cantora, os royalties provenientes das vendas do disco serão destinados à organização filantrópica Fondation de France.