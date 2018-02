Carla Bruni grava sucesso de Bowie A primeira-dama da França, Carla Bruni, gravou uma participação no álbum duplo We Were so Turned on, que reúne versões de canções de David Bowie como Space Oditty e Ashes To Ashes. O lucro obtido será destinado à organização não governamental War Child, que ajuda crianças habitantes de zonas de guerra. Carla gravou Absolute Begginers, canção que chegou à segunda colocação da lista de sucessos britânica em 1986 e fazia parte da trilha sonora do filme homônimo. Além de Carla Bruni, também participaram da gravação Devendra Banhart, Duran Duran e John Frusciante, entre outros. O disco está à venda no site www.warchild.org.uk por US$ 30.