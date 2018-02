Carla Bruni confirma gravidez mas não revela sexo do bebê

PARIS - A primeira-dama da França, Carla Bruni, falou abertamente sobre sua gravidez pela primeira vez em uma entrevista publicada por um jornal nesta sexta-feira, mas manteve segredo sobre o sexo do bebê.

Veja também:

Carla Bruni, visivelmente grávida, recebe primeiras-damas do G8

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os rumores sobre a gravidez começaram há meses, com uma matéria na revista de fofocas Closer, em abril, dando espaço para um cobertura praticamente obsessiva pelo assunto. A entrevista de sexta-feira ao diário Nice Matin foi a primeira confirmação oficial de que o casal presidencial está esperando o primeiro filho.

Acredita-se que Bruni dará à luz no outono do Hemisfério Norte, na mesma época em que o presidente Nicolas Sarkozy deve anunciar se concorrerá a um segundo mandato na eleição do ano que vem. Bruni, que é cantora e compositora e já foi modelo, não quis dizer se espera um menino ou uma menina. "Há coisas sobre as quais se tem de manter segredo", disse ela.

Questionada por que foi tão discreta sobre o assunto, Bruni, de 43 anos, afirmou: "Primeiro, para me proteger e evitar ter exposta a minha vida pessoal. É uma grande alegria para mim, mas algo um tanto banal, afinal de contas. As pessoas têm outros problemas e seria inapropriado falar muito sobre isso".

Fotografada pelo Nice Matin, Bruni parecia relaxada e maternal vestida de rosa, sentada em um sofá de estampa florida e caminhando pelos jardins do Forte de Bregançon, o local de descanso do presidente no sul da França.

As fotos de Bruni tiradas em maio na cúpula do G8 em Deauville, nas quais estava com um vestido preto e uma saliência na barriga, receberam intensa cobertura e praticamente ofuscaram a reunião dos líderes mundiais.

A entrevista de sexta-feira, um dia depois do feriado nacional pelo Dia da Bastilha, quando muitos franceses estão descansando em suas casas de veraneio, ganhou ares de acontecimento de mídia, sendo publicada logo após uma sessão de fotos da revista Paris Match com o casal presidencial em trajes de banho na praia.