Carla Bruni acompanhará Sarkozy em visita ao Reino Unido Carla Bruni acompanhará o presidente francês, Nicolas Sarkozy, em uma visita oficial à Grã-Bretanha em março, na qual os recém-casados serão hóspedes da rainha, disse a mãe da ex-supermodelo a um jornal italiano. Sarkozy deve visitar a Grã-Bretanha entre 26 e 28 de março. Ele e a cantora nascida na Itália casaram-se em uma cerimônia privada no Palácio do Eliseu no começo do mês após um romance badalado e muito comentado pela imprensa. "Dentro de alguns dias... minha filha irá à Inglaterra, em uma visita oficial com seu marido. E serão hóspedes da rainha", disse Marisa Bruni Tedeschi ao jornal La Stampa. "Carla está muito feliz com esta viagem. É sua primeira visita oficial, quem em seu lugar não estaria?" Marisa recusou comentar se Bruni estava grávida, dizendo que cabe ao casal anunciar se isso é verdade. Segundo a mãe da modelo, Sarkozy e Bruni estão muito apaixonados. "O casamento foi tocante", disse. "E eu acredito que isso também foi o que Carla esperava para ela desde criança."