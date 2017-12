Cariocas celebram São Jorge com arte no morro e na praia Este ano, além de missa e procissão, os cariocas vão celebrar São Jorge com arte no morro e na praia. Em Santa Teresa, no Centro Cultural Laurinda dos Santos Lobo, começa nesta segunda-feira, 23, a exposição Eles São Jorge. Para as 17 horas está marcada procissão com percussionistas e estandartes. À noite, a celebração se muda para a Praia de Copacabana. Às 19 horas, os quatro Jorges mais populares da música brasileira (Benjor, Vercilo, Aragão e Mautner) farão o show Coisa de Jorge, que vai virar CD e DVD. "Sou devoto de ir à procissão", garantiu Benjor. "Sou Jorge por promessa de minha mãe", revelou Vercilo. "Eu fui batizado na igreja dele", disse Aragão. "Fui registrado George, mas quando lancei meu primeiro livro, virei Jorge, porque o editor achou mais comercial", justificou Mautner.