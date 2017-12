Carioca é eleita miss Colômbia Eileen Rocha Torralvo, estudante carioca de 20 anos, foi eleita miss Colômbia 2006-2007, superando outras 22 concorrentes. Ela tem olhos e cabelos castanhos e pele clara. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, passou a maior parte de sua vida em Valledupar, capital do Departamento de Cesar, que representou no concurso. Além de falar português, espanhol e inglês, Eileen, que é estudante de Comunicação Social, foi a única participante do concurso que não fez cirurgia plástica.