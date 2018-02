Caricaturistas expõem as mil faces de García Márquez

Morto no dia 17 de abril, o escritor colombiano Gabriel García Márquez recebe uma bonita homenagem em São Paulo. Até o dia 27, no prédio da Biblioteca do Memorial da América Latina (Barra Funda, São Paulo), caricaturistas de todo o mundo expõem sua visão gráfica da figura e da arte do autor na mostra Borbo Letras.

Segundo o cartunista brasileiro Jal (José Alberto Lovetro), organizador e curador da mostra (junto ao jornalista espanhol Francisco Puñal), a exposição ocorre concomitantemente na Colômbia, organizada lá pelo cartunista Calarcá. "O nome é Borbo Letras porque no livro Cem Anos de Solidão (1967) tem um personagem que marcou por ter sempre borboletas amarelas ao redor", afirmou Jal.

Garcia Márquez, ganhador do Nobel de Literatura em 1982, e seus livros venderam mais de 50 milhões de cópias pelo mundo. A mostra abre hoje à noite e fica um mês no Memorial, para então itinerar pelas estações do Metrô de São Paulo.

Veja aqui algumas das caricaturas que estarão expostas no Memorial.