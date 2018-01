Caretice Sou tão careta que ainda uso o termo “careta”. Nos últimos 50 anos, minha caretice se manifestou principalmente numa absoluta indiferença pelo rock. Não deveria ser assim, porque vi e ouvi o “rock” nascer. Estava nos Estados Unidos quando as primeiras músicas do “rhythm and blues”, até então feitas por negros exclusivamente para negros, começaram a ser produzidas por brancos para brancos, com o nome de “rock’n’roll”. Apareceram as primeiras bandas brancas da nova música, como a de Bill Haley e seus Cometas, e não estava longe o surgimento de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e outros. Aconteceu com o “rhythm and blues” uma usurpação parecida com a que acontecera com o jazz. Nos anos 20 e 30, já havia grandes músicos de jazz como Louis Armstrong, tocando para negros e brancos, mas o título de “Rei do Jazz” foi dado a Paul Whiteman, branco como seu nome, que liderava uma banda branca como ele. Na Inglaterra outro estilo antigo, chamado “skiffle”, americano de nascença, mas adotado pelos ingleses, incorporou o “rock” e deu origem aos Beatles. Que eu acompanhei até a dissolução do grupo, quando, por alguma razão, decidi que meu interesse pelo rock também se dissolvia. Claro que meu gosto pelo jazz, pela música popular brasileira e pela música erudita influenciou a rejeição. E pelo entusiasmo do público em eventos como esse Rock in Rio, imagino o que perdi desprezando o rock nesses anos todos. Mas o que fazer? Caretice não se explica.