Carell substitui Carrey em 'A Volta do Todo Poderoso'

Depois do sucesso de Todo Poderoso (2003), Morgan Freeman retoma o papel de Deus na comédia A Volta do Todo Poderoso, que estréia em todo o país em cópias dubladas e legendadas. Freeman é a principal atração do elenco, já que o protagonista do filme anterior, Jim Carrey, não participa da seqüência, novamente sob a direção de Tom Shadyac. Veja também: Trailer Mesmo que as aparições de Freeman sejam poucas, as confusões que arruma para o apresentador de TV e deputado Evan Baxter (Steve Carell) são suficientes para que o filme não perca o ritmo e provoque uma sucessão de momentos divertidos. Desde seu primeiro dia no Congresso, coisas misteriosas acontecem com o parlamentar. Primeiro, recebe pelo correio uma caixa com ferramentas de carpintaria. Em seguida, um carregamento de madeira e, para coroar sua perplexidade, a visita de um homem estranho que lhe encomenda a construção de uma arca com o material recebido. Julgando ser vítima do estresse a que está submetido pelas novas funções, Evan ignora a determinação e, só depois de muitas visitas e aparições do homem, além das muitas confusões, admite que está recebendo a encomenda de Deus (Freeman). E não pode falhar. Como Deus escreve certo por linhas tortas, ainda vai demorar para que Evan saiba porque a construção da arca é tão urgente e necessária. Por mais estúpido que ele seja, não demora a compreender que será uma espécie de Noé, com a tarefa de reunir exemplares de animais para uma operação de salvamento iminente. Ridicularizado pela imprensa, pela sociedade, pelos políticos e com o casamento em risco diante de um comportamento tão exótico, Evan vai ter de dar conta do recado. E os inúmeros animais que começam a se aproximar de sua casa à espera da conclusão do barco convencem-no a se apressar. A utilização de macacos, aves, répteis, girafas e até elefantes são uma atração à parte no desenrolar da história. Numa das cenas iniciais, Evan é seguido por centenas de aves que fazem uma referência hilariante ao clássico filme de Alfred Hitchcock, Os Pássaros. Só que em vez de ameaçá-lo, o máximo que as aves conseguem é emporcalhá-lo diante de seus colegas.