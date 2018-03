Cardápio variado de passeios pela cidade

Confira as opções de programas na cidade:

Guaraná Street Festival

Além de shows da banda californiana Face to Face e da brasileira Charlie Brown Jr, tem provas de skate, bike e patins, com participação de atletas consagrados, como o skatista Bob Burnquist. Há também batalha de grafite e exibição de filmes. Chácara do Jockey.

R. Pirajussara, s/nº, Butantã, 2846-6000. Sáb. (29), 12h/0h. R$ 60.

Clássico: Museu do Futebol

Construído sob as arquibancadas do Estádio do Pacaembu, investe na interatividade e na tecnologia para contar a história do esporte mais amado pelos brasileiros. Como não há jogo neste fim de semana, funciona também no domingo. Por isso, passe com calma pela sala sobre Pelé e Garrincha. Lamente ainda a derrota para o Uruguai na Copa de 1950, na área dedicada ao trágico episódio. Estádio do Pacaembu.

Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3663-3848. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6.

Mostra: Herói de Papel Não Envelhece

A exposição tem como protagonista o personagem Batman, que completa 70 anos. O acervo pertencente ao colecionador e pesquisador Alexandre Callari traz peças como um batfone, batsinal, além de painéis com imagens de Gotham City e do batmóvel. A mostra prestigia ainda outros heróis, como Tarzan, Flash Gordon e Dick Trace. Sesc Pompeia. Espaço de Leitura.

R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/10.

Papo-cabeça: Autores & Ideias

Com mediação do escritor Thales Guaracy, o debate aborda os 100 anos da morte de Euclides da Cunha. Daniel Piza, jornalista do Estado, é um dos convidados. Shopping Cidade Jardim. Livraria da Vila (100 lug.).

Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3755-5811. Dom. (30), 17h. Grátis.

Debates: Pensar Iberoamérica

O ciclo de debates recebe o escritor e ensaísta Jorge Edwards. O chileno fala sobre suas obras e dialoga com os participantes, com mediação da professora de literatura hispanoamericana Laura Hosiasson. Instituto Cervantes. Auditório (100 lug.).

Av. Paulista, 2.439, 3897- 9609, metrô Consolação. 4ª (2), 19h30. Grátis.

Sarau Poético: Brasil & Armênia

Coordenado pela poetisa Valdyce Ribeiro, incentiva a leitura e as criações poéticas por meio da apresentação de textos de escritores dos dois países. Memorial do Imigrante. Caffé Bistrô.

R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (29), 14h/16h. Grátis.