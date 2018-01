'Caras & Bocas' termina muito bem: 41 pontos no Ibope

A novela das 7 da Globo, Caras & Bocas, de Walcyr Carrasco, terminou nesta sexta, 8, com seu melhor desempenho no Ibope. Segundo medição prévia, o último capítulo obteve 41 pontos, com participação na audiência (share) de 61%. Há alguns dias a novela vinha superando a trama das 9 da casa, Viver a Vida, carro-chefe da programação, que vem marcando médias de 35 pontos.

Divertida e bastante acelerada, com uma estrutura que lembra a dos seriados americanos, Caras & Bocas recuperou a faixa de horário da emissora, já considerada problemática. Só não é possível dizer, por enquanto, se o final da novela de Walcyr Carrasco vai superar Cobras & Lagartos (2006), de João Emanuel Carneiro, o melhor desempenho no horário dos últimos anos, que obteve 44 pontos de média no seu último capítulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na coleção de personagens carismáticos criados por Walcyr Carrasco para a trama, destacou-se o macaco Xico, um "chimpanzé pintor" que acabou alçado ao posto de protagonista.

Macaco Xico, o chipanzé que pintava quadros. Foto: Divulgação/TV Globo/Renato Rocha Miranda