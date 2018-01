'Caras & Bocas' supera audiência nos capítulos finais

"Haverá um entrelaçamento entre a novela e a realidade. A Rede Globo fez um acordo com o Beto Carrero World e, após a novela, Keith (o nome real de Xico, que é uma macaca) nunca mais será usada para entretenimento. Irá para um santuário de vida selvagem", conta Carrasco. Ele ainda diz que teve medo de usar o animal. "Não sabia quais eram os limites. Fui cauteloso no início, até que o Jorge Fernando me disse: ?Vá em frente, dá para fazer tudo.?" Antes de seguir para seu descanso, Chico se casa na trama.

Mantendo e superando a audiência na casa dos 30 pontos desde sua estreia, em abril passado, "Caras & Bocas" alcançou números ainda mais expressivos na reta final. Chegou a 37 e deve repetir o índice hoje. O segredo do bom ibope o autor credita à equipe. "Eu, Jorge Fernando (diretor geral), elenco, figurino e arte tivemos uma grande harmonia. Acho que esse fator resultou em ideias e atuações fascinantes", analisa.

Mesmo guardado a sete chaves pelo o autor, o desfecho de boa parte dos personagens é conhecido. Finais felizes estão garantidos para os casais Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), Denis (Marcos Pasquim) e Simone (Ingrid Guimarães) e Bianca (Isabelle Drummond) e Felipe (Miguel Rômulo), que finalmente vão dar início ao esperado romance. Judith (Deborah Evelyn), a vilã que atormentou meio mundo na história, vai parar na cadeia. As informações são do Jornal da Tarde.