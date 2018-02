Carancho é a escolha Argentina

Carancho, filme dirigido por Pablo Trapero, é a escolha da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Argentina para tentar representar o país no Oscar. O longa, que relata o encontro de um advogado especialista em acidentes de trânsito com uma jovem médica, obteve 20 dos 70 votos. O filme tem como protagonistas Martina Gusmán e Ricardo Darín, que estrelou O Segredo dos Seus Olhos, do diretor Juan José Campanella, vencedor da edição do ano passado na categoria melhor filme estrangeiro. A academia norte-americana vai divulgar os candidatos escolhidos no dia 25 de janeiro. A cerimônia de entrega está marcada para 27 de fevereiro. / AP