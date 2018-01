Capricho e relaxo

Organizada por Alice Ruiz, a edição é ultracriteriosa, afetiva e preenche satisfatoriamente essa lacuna. Traz o mérito de saber que reunir não é amontoar. A sensação é de que agora é a vez da poesia, a partir de dois vetores principais: a fala uníssona desta poesia reunida, fala principal, seguida de apêndice com enxuta seleção de textos publicados nas edições anteriores, a saber: Haroldo de Campos, Caetano Veloso, Leyla Perrone-Moisés, Alice Ruiz e Wilson Bueno. Apenas dois foram escritos especialmente para a edição, um de Alice Ruiz e outro de José Miguel Wisnik.

Toda poesia é fiel ao design dos poemas, detalhe importante, sobretudo em se tratando desse autor que pensava acima das categorizações a relação palavra e imagem, poesia e música, ficção e história, arte e vida, prosa e poesia. Por exemplo, conforme anota Alice Ruiz, o procedimento de fotografar e ampliar o poema escrito na tipologia da máquina Remington 40 e assim estampá-lo na página. Isto para o livro não fosse isso e era menos não fosse tanto e era quase, um presente dos amigos fotógrafos Nego Miranda, Dico Kremer e Márcio Santos. Traz ainda em tipologia especial a seção Ideolágrimas, de Caprichos & Relaxos, feito o poema (e foto-performance) Kami Quase. Faltou apenas o nome Leminski (poema-logotipo?), escrito na folha de rosto original na tipologia usada pelo sindicato polonês Solidariedade do então líder operário pop Lech Walesa (é a imagem que ilustra este artigo). Em minha opinião, é um poema.

O fato é que Leminski atuou em várias áreas e inovou nos modos de fazer a poesia transcender seus âmbitos previsíveis. Dessas hibridações, a menos estudada é a da relação corpo e poesia e, curiosamente, talvez seja, para as novas gerações de leitores, a faceta mais instigante desse poeta que não à toa foi leitor-tradutor de Sol e Aço, ensaio poético em que Yukio Mishima apresenta sua reflexão sobre corpo e palavra, gesto e escrita.

O autor do verso "quero sentir o hálito das multidões" fez poesia para ser compartilhada, lida e comentada por um número maior de leitores. Isso não significa que Paulo Leminski tenha sido autor que facilitou as coisas. Não se furtava de ironizar e, portanto, neutralizar os vencedores: "quero a vitória / do time de várzea / valente / covarde / a derrota / do campeão / 5 x 0 / em seu próprio chão / circo / dentro / do pão" (não fosse isso e era menos...). Colocar a poesia na esfera do leitor, além de gesto consciente, foi generoso e realizado sem concessões. Leminski soube trabalhar com o que Ferlinghetti cunhou de "superfície de comunicação" e Ginsberg, de "a primeira ideia, a melhor". Mas Leminski fez isso à maneira dele, assim como soube se aproximar da poesia concreta sem se transformar em poeta concreto. Esse princípio de comunicação que une poesia e invenção é uma faísca rara em que o leitor é, talvez, o mais beneficiado. Sua poesia é popular por mérito dessa comunicabilidade, um equilíbrio certeiro entre capricho e relaxo, erudição e desbunde. Eis a façanha de um "punk parnasiano", um "dadaísta clássico", conforme se autodefinia, com humor.

RICARDO CORONA É POETA, AUTOR DE ¿AHN? (EDITORA DA CASA) E CURARE (ILUMINURAS)