'Capitão América', com Chris Evans, estreia amanhã

Setenta anos depois, o Capitão América ganha sobrevida na tela e, na interpretação de Chris Evans - de "Quarteto Fantástico" -, toma de assalto amanhã cerca de 400 salas de todo o Brasil, na expectativa de repetir a performance nos cinemas norte-americanos, onde bateu o episódio final da saga de Harry Potter. O curioso é que, com o novo "Capitão América - O Primeiro Vingador", o antigo também volta à cena, em DVD, lançado pela Classicline.

Para tornar a aventura mais grandiosa, o "Capitão América" de 2011 foi produzido em 3-D, mas o mais impressionante da tecnologia é o que ela permite ao diretor Joe Johnston fazer - Steve Rogers, no começo, é um cara tão insignificante que, apesar das numerosas tentativas, é sempre recusado na tentativa de se alistar para combater nazistas. Chris Evans aparece franzino nessas primeiras cenas, até ser recrutado pelo cientista Stanley Tucci para ser cobaia de um experimento.

Você vai manifestar o mesmo espanto da mocinha Hayley Atwell quando Chris Evans sai transformado de dentro daquela máquina - com tantos músculos que a tecnologia deve ter sido chamada para realçar a força física do ator. O bacana é a homenagem que Joe Johnston presta ao Quentin Tarantino de "Bastardos Inglórios". As cenas em que o herói interpretado por Chris Evans forma seu bando para combater nazistas possuem divertidas ressonâncias com as do cult de Tarantino. O grupo reúne-se num pub e, quando o herói vai afogar a mágoa da morte do amigo - pela qual se sente responsável -, a taberna está em ruínas e ele, por mais que se empenhe em beber, não consegue ficar bêbado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.