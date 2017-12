Capital Federal inicia seu Brasília Fashion Festival O Brasília Fashion Festival teve início na tarde de hoje com o desfile da grife masculina carioca Reserva, especialmente para a Door, uma loja multimarca que revende a coleção na capital federal e acaba de lançar marca própria. Mais atraente do que os looks na passarela, onde o que se viu foi um repeteco do desfile feito no Fashion Rio (com roupas de verão para surfistas crescidinhos), eram os figurinos das convidadas. Promover desfile de moda em uma quarta-feira à tarde por aqui é pedir para as elegantes (e as nem tanto) saírem da toca e trocar o shopping pela platéia. Uma parte do público era formada por senhorinhas finas, cheias de laquê nos cabelos, tailleurs bem cortados, saias longas de bolinhas, sapatos Chanel. De outro lado, as patricinhas (bem, mulheres de 30 ainda são patricinhas ou ostentam outro título?), com o figurino exigido da temporada, com salto alto, bermudas e batinhas. No segundo desfile do dia, Fernanda Ferrugem provou que tem visto muito desfile em São Paulo e se afeiçoou pela grife Neon. Sua coleção de verão, batizada de New Wave Macumba, trouxe, como a etiqueta paulista, inspiração na África, e apostou alto na estamparia e nos ícones dos anos 80, como mangas morcego, ombros de fora, assimetrias, e comprimentos curtíssimos. Dudu Bertholini iria amar.