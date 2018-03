Capitães de Areia exibido em Chicago A diretora brasileira Cecília Amado exibe nesta semana o longa Capitães de Areia na Noite do Brasil do Festival de Cinema Latino de Chicago. Baseada no romance homônimo que seu avô Jorge Amado escreveu em 1937, sobre a história dos meninos de rua de Salvador, o filme atualiza o livro ao introduzir o tema do tráfico de drogas e da violência urbana nas grandes cidades à trama. "É um problema universal, que muitos países enfrentam. Não poderia fazer um filme contemporâneo sem abordar estes temas", declarou a diretora sobre seu longa que, ainda assim é ambientado na Salvador dos anos 50. / EFE