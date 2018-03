CAPELA EXIBE IRAN DO ESPÍRITO SANTO A Capela do Morumbi, espaço do Museu da Cidade de São Paulo, exibe até 26 de maio a instalação Recuo, criada especialmente para o local pelo artista Iran do Espírito Santo. A obra, uma pintura mural, coloca a questão da percepção por meio de tiras feitas com 54 tons de cinza, todas elas compostas sobre painel construído em madeira e gesso. É um trabalho de continuidade na pesquisa mais recente de Iran do Espírito Santo. Recuo integra programa que, nos últimos 21 anos, convidou artistas a criarem obras específicas para a Capela do Morumbi (Avenida Morumbi, 5.387, tel. 3772-4301). Já foram exibidos no local 112 trabalhos.