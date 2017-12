Capas de CDs de Phil Collins inspiram exposição em Londres As capas dos discos Face Value e No Jacket Required, do cantor Phil Collins, foram usadas como base de uma exposição de arte beneficente em Londres. Artistas como Tracey Emin, Fat Boy Slim e Robert Plant foram convidados a pintar suas próprias imagens sobre a capa dos discos de vinil. Espera-se arrecadar 50 mil libras (R$ 200 mil) com a exposição. O dinheiro será doado à instituição de caridade Children in Hunger apoiada por Phil Collins. Martin Degville, do Sigue Sigue Sputnik, banda que fez muito sucesso por um breve período nos anos 80, participou da iniciativa assim como Alexis Taylor, Damons Gough, Bill Wyman e Rick Wakeman. A exibição De-Face Value vai até o dia 2 de maio no Broadway Market, na capital britânica. A a mostra está aberta ao público 24 horas.