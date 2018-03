Cao Hamburger abre Festival de Curtas ENTRETODOS

Cao Hamburger vai debater com o público a relação do cinema com os direitos humanos. Na cerimônia de abertura, serão exibidos trechos de produções de sua autoria. Esta é a oportunidade para relembrar a trajetória do diretor e conferir o curta metragem "O Menino, A Favela e As Tampas de Panela", realizado no início de sua carreira.

Com curadoria de Manu Sobral e Jorge Grinspum, o festival vai realizar outros três debates durante a semana: "Cine Palavras" (21/09 às 21h no CineSesc), "Bioética" (22/09 às 21h no CineSesc) e um debate entre júri e os autores dos curtas (23/09, às 22h, na Matilha Cultural). No sábado (24/09), às 11h, haverá uma sessão para crianças no CineSesc, com seis curtas que abordam questões relativas aos direitos humanos no universo infantil.

O júri do festival (composto por Cao Hamburger, Kiko Goifman, Eugenio Bucci, Alice Miceli, Danilo Miranda, Débora Diniz, José Vicente, Mari Corrêa, Renata Falzone, Roberto Baptista Dias da Silva, Sérgio Vaz e Soninha Francine) vai selecionar o melhor curta, melhor diretor estreante, melhor roteiro e visão social. A curadoria seleciona o melhor candidato ao prêmio mochileiro. O público poderá assistir e votar nos curtas preferidos no final das sessões.

Os vencedores serão anunciados no dia 25 de setembro, a partir das 14h, no Parque da Aclimação, com um show gratuito do cantor Criolo no encerramento do festival. A programação completa dos curtas da mostra competitiva pode ser conferida no site www.entretodos.com.br.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival de Curtas Metragens de Direitos Humanos ENTRETODOS - CineSesc (Rua Augusta, 2075 - Cerqueira César). Matilha Cultural (Rua Rego Freitas, 542 - República).