Cantoras homenageiam Carmen Miranda em show Para lembrar Carmen Miranda, nada de samba e paetês coloridos. Em comemoração ao centenário do nascimento da Pequena Notável (1909-1955), Lucinha Lins, Célia e Virgínia Rosa prestam uma homenagem muito diferente à cantora extravagante que ganhou o mundo na década de 40. De preto, as cantoras vão ganhando balangandãs ao longo do show.