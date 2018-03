Cantora vai a tributo a Neil Young Depois do show para o American Songbook, o próximo compromisso de Bebel Gilberto é a participação no The Music of Neil Young. A previsão é que ela seja o primeiro artista a se apresentar na homenagem à obra do compositor canadense no Carnegie Hall, às 8 h da quinta. Entre os 20 músicos convidados para o tributo estão Patti Smith e Jesse Smith, The Roots, Bettye LaVette, Joan Osborne, Mason Jennings, Aaron Neville, Juliana Hatfield e Evan Dando, Cowboys Junkies, Jakob Dylan, The Wood Brothers.