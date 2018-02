Cantora Taylor Swift lidera lista de mais bem vestidos da revista People

Swift encabeçou a lista anual dos dez ícones da moda mais bem vestidos, que incluiu Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar, as cantoras Jennifer Lopez e Rihanna e as atrizes Emma Stone e Emma Watson.

As estrelas ascendentes Chloe Grace Moretz e Kiernan Shipka, do seriado "Mad Men", dividiram uma vaga na compilação, completando as 11 pessoas homenageadas.

Swift, de 24 anos, optou por vestidos de noite justos, tops decotados com saias, mini-vestidos com lantejoulas e mais recentemente, na premiação do MTV Video Music Awards, um macacão cavado que ela disse à revista “ser um risco”. A cantora descreveu seu estilo como “feminino, que valoriza as pernas e em constante mudança”.

Kerry Washington, protagonista da série "Scandal", foi escolhida a mulher mais bem vestida do mundo em 2013, mas sequer entrou na lista deste ano.

A People também escolheu os casais mais bem vestidos, com o cantor John Legend e sua esposa modelo, Chrissy Teigen, o par da música country Blake Shelton e Miranda Lambert e o apresentador de talk show Seth Meyers e sua esposa, Alexi Ashe.

(Por Piya Sinha-Roy)