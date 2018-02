Cantora Susan Boyle vai estrear como atriz de cinema

A escocesa, de 51 anos, vai contracenar com Samantha Barks, Hans Matheson e Lesley Manville no longa-metragem britânico, que começou a ser produzido nesta semana.

O enredo, baseado em um romance de Max Lucado, conta a história de uma vela natalina na virada para o século 20, na pequena e triste localidade de Gladbury, aonde chega um clérigo cético.

Não foi informado qual papel a cantora interpretará.

"É uma delícia trabalhar com todos no set, e é uma experiência fantástica ser parte da equipe", disse Boyle em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou realmente gostando de ser vestida com figurinos de época e de voltar no tempo, e, embora seja muito frio filmar em locação, estou vestindo ceroulas sob o vestido armado."

Boyle ganhou repentina fama internacional em 2009, após apresentar a música "I Dreamed a Dream" no programa de calouros "Britain's Got Talent". A sua própria trajetória --de anônima moradora da Escócia a cantora com milhões de álbuns vendidos-- foi transformada em um musical.

(Reportagem de Eric Kelsey em Los Angeles)