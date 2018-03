Cantora pop Patti Page morre aos 85 anos nos Estados Unidos

Page vendeu mais de 100 milhões de álbuns durante os 67 anos de sua carreira, incluindo os hits "(How Much Is That) Doggie in the Window", "I Went to Your Wedding" e "All My Love (Bolero)."

Ela morreu na terça-feira em uma casa de repouso em Encinitas, no norte de San Diego, após sofrer uma insuficiência cardíaca congestiva, disse Michael Glynn, agente da cantora, à Reuters.

"Ela vinha tendo alguns problemas de saúde nos últimos dois anos", disse Glynn. "Na verdade, ela parecia bem melhor ontem (terça-feira). Falei com ela e ela parecia bem."

(Reportagem de Eric Kelsey)