Cantora Natalie Cole recebe rim novo em Los Angeles

Natalie Cole, que tem 59 anos e é filha do lendário cantor de R&B Nat "King" Cole, foi submetida a uma cirurgia no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, na terça-feira. O rim veio de um doador que morreu, disse a porta-voz em comunicado.

Natalie Cole vinha fazendo diálise três vezes por semana desde setembro, ao mesmo tempo em que fazia turnê mundial para promover seu novo álbum, "Still Unforgettable". De acordo com o comunicado, a cantora passará os próximos três a quatro meses se recuperando da cirurgia, o que a obrigará a adiar sua turnê do verão americano.

Natalie Cole revelou o diagnóstico de hepatite C em julho passado, dizendo que provavelmente contraiu a doença hepática devido ao uso de drogas mais de 30 anos atrás.

A hepatite C é uma doença infecciosa transmitida pelo sangue, que pode causar a inflamação do fígado e, em casos extremos, câncer do fígado. Geralmente é contraída através de transfusões de sangue contaminado ou pela injeção ou inalação de drogas.

Natalie Cole recebeu nove prêmios Grammy numa carreira musical de 30 anos que inclui álbuns como "Everlasting" e "Unforgettable ... With Love", no qual, com a ajuda de tecnologia eletrônica, cantou um dueto com seu falecido pai.