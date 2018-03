Cantora muda para continuar a mesma: sóbria, sutil, convicta Eis o previsível: intriga o fato de os novos trabalhos de Maria Bethânia e Gal Costa despertarem nas redes sociais uma espécie de confronto Chico versus Caetano. Bethânia regravou um clássico de Buarque (Velho Francisco) em Oásis e Gal está toda à mercê de Veloso em Recanto. Render-se a esse embate, porém, é tão raso quanto dizer que Oásis é mais um álbum convencional de Bethânia. A aventura aqui está na variação de arranjadores e músicos insuspeitos, com sonoridades e formações instrumentais diferentes a cada faixa, mas também na complexidade das canções. Jaime Alem, seu fiel maestro, ficou apenas com uma delas. Parafraseando a letra de Paulo César Pinheiro em Salmo (parceria com Rafael Rabelo e uma das canções mais rebuscadas do CD, com arranjo e piano de André Mehmari), pode se dizer que Bethânia canta além dela.