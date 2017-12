Cantora mexicana Thalía espera o primeiro filho

A cantora e atriz mexicana Thalía está grávida de seu primeiro filho depois de seis anos de casamento com o empresário norte-americano da música Tommy Mottola, anunciou ela nesta terça-feira, 12, em seu site oficial. Thalía foi a capa da última edição da revista Hola! México, que chegou às bancas do país nesta terça-feira. A foto mostra a estrela de perfil com um vestido dourado e as mãos na barriga. A revista informou que a cantora espera uma menina. Thalía, de 35 anos, ficou famosa interpretando heroínas humildes - todas de nome María - em uma série de três novelas da rede Televisa, na década de 1990. Ao mesmo tempo, ela se consolidou como uma das cantoras pop mais famosas do México e da América Latina graças a canções como Amor a la Mexicana. Após seu casamento em dezembro de 2000 com Mottola, ex-chefe da Sony Music, ela lançou mais alguns discos, incluindo um em inglês. Thalía, que vive a maior parte do tempo em Nova York, não grava há cerca de dois anos.