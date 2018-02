Cantora Liza Minnelli desmaia durante show na Suécia A cantora Liza Minnelli desmaiou no palco pouco após o início de um show na segunda maior cidade da Suécia e foi levada para o hospital, mas recebeu alta nesta quinta-feira, informou um dos promotores do show. Minnelli passou mal durante uma apresentação de Natal na noite de quarta-feira e caiu no palco. Ela foi amparada por um técnico e escapou de sofrer ferimentos graves, disse Michael Silfverskiold, um produtor local. "Foi uma situação terrível", disse ele. Liza Minnelli, de 61 anos, participava do show de Natal ao lado de artistas suecos em Estocolmo. Esse era seu último show, após uma apresentação em Gotemburgo, na terça-feira, e outros shows em Estocolmo no fim de semana. Filha da atriz Judy Garland, Liza Minnelli é dançarina e atriz, além de cantora, desde sua infância, tendo participado de diversos filmes e shows. Ela conquistou o Oscar de melhor atriz por "Cabaret", em 1972. Segundo Silfverskiold, ela recebeu alta do hospital na manhã desta quinta-feira e já embarcou de volta para os Estados Unidos. Ele não soube dizer a causa do desmaio e não tinha outras informações sobre o estado de saúde da artista.