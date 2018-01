Cantora Lily Allen canta para Chanel em clima campestre

Lily Allen cantou no desfile da Chanel nesta terça-feira. Foto: AP

A Chanel transformou seu desfile de moda em festa campestre na terça-feira, com Lily Allen cantando com uma banda country e modelos usando vestidos de camponesa brincando entre montes de feno.

Os astros pop Prince e Rihanna e a modelo alemã Claudia Schiffer estavam na primeira fileira do público, entre feixes de palha espalhados, e viram modelos usando vestidos de renda e tricô branco e falsas cintas-liga dando voltas em torno de um grande paiol.

"As pessoas falam em ecologia o tempo todo", disse o estilista Karl Lagerfeld a repórteres após o desfile, que começou com um galo cantando. "Gosto disso, mas é preciso combiná-lo com sofisticação, para que não vire pretexto para relaxar e abandonar a disciplina física."

Um monte de feno estava erguido no meio da passarela do desfile no Grand Palais parisiense, revelando Lily Allen com um grupo eclético de modelos dançantes e músicos.

Usando espigas prateadas de trigo nos cabelos, Lily Allen elogiou o desfile alegre, mas também mencionou o outro grande tema presente nesta semana de moda em Paris: a crise econômica.

"O equilíbrio é muito importante, especialmente nos tempos econômicos atuais", disse ela a jornalistas.

Vestidos de camponesa com cintura alta prometeram uma primavera/verão 2010 em estilo rústico. Saias com cortes e vestidos com tops brancos drapejados e saias pretas transparentes levaram adiante o tema da lingerie, que também vem sendo uma constante nos desfiles da temporada.

Vestida de noiva, como é tradição na moda de Paris, a última modelo a desfilar empurrou seu noivo sobre o monte de feno, onde uma terceira modelo se juntou a eles para uma brincadeira campestre.

"Tínhamos porquinhos que íamos trazer para o salão, mas eles eram tão fedidos que não tivemos coragem de soltá-los", comentou Lagerfeld.

Por Sophie Hardach