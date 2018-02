Cantora Katy Perry se casa na Índia entre elefantes e engolidores de fogo

NOVA DHÉLI - A cantora americana Katy Perry, de 26 anos, se casou na noite de sábado, 23, com o humorista britânico Russell Brand em cerimônia luxuosa e exótica no Rajastão, oeste indiano.

"A cerimônia, privada e espiritual, contou com a presença da família e de amigos próximos do casal, e foi realizada por um pastor cristão. Serviram de cenário os campos majestosos e inspiradores" da Índia, afirmou o novo casal em comunicado.

Apesar de seguir o rito cristão, a cerimônia teve uma clara inspiração indiana, contando com serpentes, artistas engolidores de fogo e dançarinos, que movimentavam seus corpos ao som de músicas tradicionais do país asiático.

O "sim" do casal foi dado no luxuoso hotel Aman-i-Khas, e como é tradicional na Índia, o noivo chegou a cavalo, liderando uma comitiva de elefantes, camelos e outros animais.

As árvores próximas do local foram iluminadas com luzes brancas e douradas, e pelo menos dois elefantes marcharam sobre o tapete vermelho estendido na entrada.

Segundo a imprensa local, durante a cerimônia vários músicos indianos tocaram instrumentos tradicionais, como a cítara.