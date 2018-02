Cantora Jewel dá à luz menino

NOVA YORK (Reuters) - A cantora Jewel deu à luz um menino, disse a revista People nesta terça-feira.

A cantora indicada ao Grammy, de 37 anos, e seu marido e parceiro profissional Ty Murray, deram o nome de Kase Townes Murray ao menino que nasceu na segunda-feira, no Texas, de acordo com a revista People.

"Ty e eu estamos muitos felizes com a chegada ao mundo do nosso novo bebê", disse Jewel à revista. "Estamos transbordando de felicidade."

A cantora e compositora viveu seu período maior de sucesso durante os anos 1990 com músicas como "You Were Meant For Me" e "Who Will Save Your Soul". Em 2008, ela lançou sua primeira gravação country, "Perfectly Clear".