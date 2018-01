Cantora Gwen Stefani está grávida A cantora e compositora Gwen Stefani está grávida pela segunda vez, segundo relato do site People.com e de vários outros meios. "Toda a família está satisfeita", disse Douglas Rossdale, pai do marido dela, Gavin, ao site da revista People. "Estamos muito ansiosos por outro neto." Um agente de Stefani em Los Angeles não foi localizado para comentar. Stefani, 38 anos, e Gavin Rossdale, 40, que ficou conhecido por ser membro da banda britânica Bush, casaram-se em 2002 e já são pais de um menino chamado Kingston, que nasceu em 2006. A californiana Stefani chegou ao estrelato como vocalista da banda No Doubt, nas décadas de 1980 e 90. Seu primeiro álbum solo, "Love. Angel. Music. Baby", teve grande sucesso. Em 2006, ela lançou outro disco solo, "Sweet Escape". (Reportagem de Bob Tourtellotte)