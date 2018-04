Cantora Gláucia Nasser faz show amanhã em São Paulo

A cantora e compositora será acompanhada por Conrado Goys, no violão; Serginho Carvalho, no baixo; Pedro Ito, na Bateria e Moises Alves, no teclado. Gláucia foi uma das selecionadas pelo selo internacional Putmayo para integrar a coletânea Acoustic Brazil. Ela conquistou dois dos quatro prêmios oferecidos às melhores cantoras do Projeto Quartas Musicais em 2008 nas categorias Cantora Revelação e Melhor Música com a faixa "Amor Fugaz" do seu CD "A vida num segundo", foi considerado um dos 20 melhores álbuns de 2008.

Gláucia Nasser Local: Ao Vivo Music (Rua Inhambu, 229). Tel. (11) 5052 0072. Sábado, às 22h30. R$ 20.