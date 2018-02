Cantora francesa Charlotte Gainsbourg é hospitalizada A atriz e cantora francesa Charlotte Gainsbourg foi hospitalizada após ter sofrido uma hemorragia cerebral, mas deve voltar logo para casa, disse seu companheiro a uma rádio francesa nesta quinta-feira. "Ela está muito bem", disse o cineasta Yvan Attal, acrescentando que ela deveria receber alta do hospital até o fim de semana. Ele não informou exatamente quando ela foi internada, mas o canal de televisão LCI disse que a hospitalização aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira. A imprensa francesa também noticiou que a cantora teria sofrido um acidente quando andava de esqui-aquático e vinha reclamando de dores de cabeça. Gainsbourg, 36 anos, filha do cantor e compositor francês Serge Gainsbourg com a atriz francesa Jane Birkin, estrelou mais de 30 filmes e no ano passado lançou o álbum aclamado pela crítica "5:55". (Por James Mackenzie)