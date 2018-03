Cantora e compositora Carole King vai receber prêmio Gershwin nos EUA

A vencedora de vários prêmios Grammy compôs a sua primeira canção aos 17 anos com o então marido Gerry Goffin e foi a primeira artista mulher solo a vender mais de 10 milhões de cópias de um único álbum, o "Tapestry" (1971).

O prêmio homenageia artistas por sua obra na música popular, segundo a biblioteca, e recebe o nome dos irmãos George e Ira Gershwin.

Carole, agora com 70 anos, liderou as paradas com a música "It's Too Late", em 1971, porém é mais conhecida por sucessos interpretados por outros artistas, incluindo "You've Got a Friend", na voz de James Taylor, e "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", com Aretha Franklin.

"Fiquei tão contente quando a venerável Biblioteca do Congresso começou a homenagear compositores de canções populares com o Prêmio Gershwin", disse Carole em comunicado. "Eu tenho orgulho de ser a quinta homenageada e a primeira mulher em meio a companhias tão distintas."

Outros homenageados pelo prêmio incluem Paul Simon, Stevie Wonder, Paul McCartney e a dupla compositora Burt Bacharach e Hal David.

(Reportagem de Eric Kelsey)