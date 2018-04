Cantora cubana Yusa se apresenta no Sesc Pompéia

A música do Brasil é bastante familiar para a cubana Yusa, mas o inverso não acontece. Pouco conhecida dos brasileiros, ela deixou ótimas impressões como baixista ao tocar com o pernambucarioca Lenine no show realizado no Cité de la Musique em Paris, em 2002, e registrado no DVD Lenine in Cité. Em 2004, teve uma faixa-solo e duas com o coletivo INteractivo incluídas na interessante compilação Cuba 21, lançada no País. A convite do Centro Cultural da Espanha em São Paulo e do Sesc-SP, na sexta-feira, 3, Yusa, que é também cantora, guitarrista e compositora, faz seu show de estréia no Brasil, em única apresentação na Choperia do Sesc Pompéia. Yusa vai estar sozinha no palco, mas o show poderá ter uma canja de Lenine. Yusa conheceu o compositor brasileiro quando ela e um grupo de músicos - com os quais participa do projeto INteractivo - o convidaram para participar de um show deles em Havana, Cuba, onde ela vive. "Ele disse sim, sem pedir nada em troca. Foi a Havana, tocou conosco, e um tempo depois me pediu para fazer com o ele o show de In Cité. É um amigo muito querido, embora fizesse três anos que não o via", diz. Indagada sobre o que há de comum no trabalho de ambos, Yusa, diz que "deve haver muito": "Gosto de pensar que sim, porque me encanta o que ele faz." A cantora retribui a gentileza de Lenine participando do show dele no domingo, no Sesc Pinheiros. Do grande rol de artistas brasileiros que ela conhece constam Ivan Lins, Djavan, Hermeto Pascoal, Elis Regina, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Elza Soares, Marisa Monte, Maria Rita, Chico César , Ney Matogrosso, Chico Buarque, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Nação Zumbi, Gal Costa, Nana Caymmi, Hamilton de Holanda e muitos outros mais. "Posso te assegurar que quase todos os músicos cubanos têm uma boa coleção de música brasileira", diz a cantora, que se identifica, entre outros, com Egberto Gismonti. "Eu me identifico com tudo o que me parece bom: Sting, Lenine, Gismonti, Miles Davis, Madonna ou meus conterrâneos. Posso citar alguns: Ernan Lopez Nussa, Descemer Bueno, Pavel Urquiza ou Santiago Feliu. Silvio Rodríguez e Pablo Milanés também e muitos outros." Aparentemente, a fusão sonora que Yusa faz não tem muita ligação com a tradição rítmica cubana, como se vê em trabalhos de outros jovens músicos cubanos. Mas no fundo tem. "Claro que tem a ver. Acontece que tenho muitas influências, talvez mais do que outros. Ouvi muita música de todos os lugares desde muito jovem: música clássica, jazz, música brasileira, rock and roll e naturalmente sempre estive rodeada pelos sons de meu país. Sou uma mescla de tudo isso, sem dúvida", confirma. "Tudo me influencia. A música é meu meio de vida e me influencia o que ouvi alguma vez e que volto a escolher para reouvir." Yusa foi co-produtora de uma rapper cubana chamada Telmary, que também já teve uma boa faixa incluída na compilação Cuba 21, mas acredita que o hip-hop cubano, que ainda é novo, "tem de encontrar-se a si mesmo, imitar menos". Além de Telmary, ela cita Obsesion, Pablo Herrera e Kumar como grupos e projetos individuais que resultam mais interessantes nessa área, com uma ressalva: 'Diria que o que ela faz é mais jazz poet do que rap. Não creio que a música cubana atual esteja em seu melhor momento. Há de tudo, mas o que surgiu de mais interessante está no caminho da fusão: INteractivo, William Vivanco, Telmary, Kumar, Elmer Ferrer e o jazz cubano, que sempre gozou de boa saúde." Em setembro, Yusa começa a gravar o próximo trabalho, com produção do recifense Alê Siqueira, que já trabalhou com a conterrânea dela Omara Portuondo. A cantora-instrumentista tem dois álbuns de estúdio lançados - Yusa (2001) e Breathe (2004), além de um ao vivo gravado no antológico clube de jazz Ronnie Scott, de Londres, em 2003 - e vai mostrar no show de amanhã temas desses CDs, além de material inédito. Ela, que participou da festa de encerramento dos 15.º Jogos Panamericanos, domingo, no Rio, não costuma fazer shows-solo. "Sou tímida e prefiro estar acompanhada, mas cada um trata de fazer o melhor possível. Quando trabalho sozinha, tenho de me ocupar tanto da linha melódica, como do ritmo e da harmonia. Tenho de desempenhar todos os papéis e isso também é divertido, mas me tira a possibilidade de interagir com outros músicos, o que também me agrada muito." A cantora se esquiva de falar de política e comenta a deserção de alguns atletas cubanos do Pan com uma frase lacônica: "Cada um é livre para viver onde deseja." Os artistas cubanos em geral não gostam de discutir essas questões em entrevistas. Yusa defende sua liberdade artística, explicando que diz o que quer em suas canções. "Mas política não é minha especialidade nem tenho uma mensagem essencialmente política. Claro que quero consertar coisas, mas começando por melhorar a mim mesma. E se o que faço puder ajudar meu país, tanto melhor. Não tenho problemas políticos nem me impuseram restrições para viajar para o exterior, mas não posso falar pelos outros, só de minha experiência pessoal", diz. "Em Cuba as coisas não são cor-de-rosa, como não são em nenhum lugar. Cuba tem problemas como todos os países, não é exceção, só que o mundo gosta muito de falar de Cuba. Eu não quero fazer julgamentos levianos, a política é muito complexa." Yusa. Sesc Pompéia (300 lug.). Rua Clélia, 93, 3871-7700. Sexta-feira, 21 horas. R$ 4 a R$ 12