Cantora britânica Sarah Brightman planeja viagem ao espaço em 2015

Brightman, a soprano famosa que estrelou "O Fantasma da Ópera", de Andrew Lloyd Webber, vai pagar cerca de 52 milhões dólares para uma estadia de 10 dias a bordo do posto orbital, disse o presidente da Space Adventures, Tom Shelley.

"Ela está absolutamente 100 por cento comprometida", disse Shelley. "Ela está montando o seu plano de missão agora."

Brightman, que deve se tornar a oitava turista espacial, deve viajar em setembro de 2015. Seu treinamento para voar em uma cápsula russa Soyuz está previsto para começar no segundo semestre, disse Shelley.

Mas ela enfrenta a concorrência de Lady Gaga que, segundo a imprensa informou no ano passado, tem a intenção de ser a primeira a cantar no espaço no início de 2015 em um voo da Virgin Galactic.

A Virgin Galactic, parte do Virgin Group, de Richard Branson, planeja oferecer voos espaciais suborbitais.