Cantora britânica Lily Allen sofre aborto A cantora Lily Allen sofreu um aborto, disse nesta sexta-feira uma fonte próxima à artista britânica. Allen, de 22 anos, estava grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o astro do Chemical Brothers Ed Simons. A notícia do aborto espontâneo da cantora -- indicada ao Grammy de melhor álbum de música alternativa -- foi publicada inicialmente pelo tablóide Sun. Segundo o jornal, o casal havia acabado de voltar de férias. "Eles estão em estado de choque", disse uma fonte não identificada ao Sun. "Eles estão cercados por amigos, e a família está dando apoio." Allen fez grande sucesso com seu primeiro álbum, "Alright, Still...", e planeja um outro para este ano. (Reportagem de Mike Collett-White)