Cantora britânica Leona Lewis fecha contrato para autobiografia A cantora britânica Leona Lewis, que venceu o show de talentos na TV "The X Factor" em 2006 e liderou paradas em todo o mundo com seu álbum de estréia, "Spirit", fechou um contrato com a editora Hodder & Stoughton para escrever sua autobiografia. O livro, que vai incluir mais de 100 novas fotos, chegará às livrarias em outubro, pouco antes do lançamento previsto do segundo álbum da cantora, disse a editora na segunda-feira. "Os últimos dois anos têm sido uma experiência inacreditável para mim", disse a cantora londrina de 23 anos, que estreou como número 1 na importante parada americana de álbuns no ano passado, tornando-se a primeira britânica a conseguir essa proeza. Desde que foi lançado, em 2007, "Spirit" já vendeu estimadas 5 milhões de cópias em todo o mundo. A Hodder & Stoughton, que não revelou detalhes financeiros do acordo, disse as fotos para a autobiografia serão feitas por Dean Freeman, que também trabalhou no livro em que a editora colaborou com o jogador de futebol David Beckham. "Será a primeira vez que Leona vai contar sua história de como o 'The X Factor' a fez passar de garçonete num Pizza Hut em Hackney ao estrelato dos dois lados do Atlântico", disse Fenella Bates, da Hodder. "É um conto de fadas da vida real, o sonho de toda garota."